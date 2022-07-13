Водитель пострадал в ДТП на трассе в Карелии

Авария с одним пострадавшим произошла в Питкярантском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 29 июля, в 20:25 на 65 км автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал водитель - 60-летний мужчина.

Госавтоинспекция призывает водителей в условиях дождя выбирать безопасную скорость движения и плавный стиль вождения.

Ранее сообщалось, легковушка протаранила микроавтобус в центре Петрозаводска.