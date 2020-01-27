Водитель пострадал в ДТП на трассе в Карелии

ДТП произошло 26 января в Лахденпохском районе, сообщили в местной госавтоинспекции.

Около 13.40 на 220 км федеральной дороги А-121 "Сортавала" 41-летний водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21150" не учел погодные и дорожные условия, в результате чего не справился с управлением. Машина съехала в кювет, столкнувшись с опорой ЛЭП.



На следующий день после аварии водитель самостоятельно обратился в поликлинику, где ему назначили амбулаторное лечение.



Ранее водитель иномарки пострадал в ДТП на скользкой трассе в Карелии.