Водитель предупредил об опасном провале проезжей части в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Оставшийся после земляных работ провал на проезжей части в Петрозаводске может привести к повреждениям автомобилей.

Об этом сообщил один из подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Провал образовался на улице Сыктывкарская.

«Там конкретный такой обрыв с щебенкой, с правой полосы проехать прямо очень трудно!!! Вчера чуть не оставили там колесо. Обвалилось уже пол года назад, а воз и ныне там. Ни знаков, ни ограждений, ничего», — пожаловался подписчик.