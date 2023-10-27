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Водитель просит власти не мучать реагентами дороги Петрозаводска

Новости. Общество
09:07, 31 Октября 2023
фото: © Istockphoto

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Обращение к мэрии карельской столицы анонимный источник оставил в популярном среди автолюбителей паблике.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» неизвестный автомобилист оставил просьбу к городской администрации следующего содержания:

«Дорогая администрация. Большая просьба, пожалуйста, не сыпьте реагенты на дороги! Зима в Карелии должна быть белой, снежной и чистой, а не грязной с незамерзающими лужами и наледями. Гниёт обувь, автомобили, настроение портится, грязь везде таскается — в транспорте, в помещениях, по тротуарам. Серость и грязь, везде грязь. Хватит уже этого. Раньше за зиму мыл авто 2-4 раза за 5 месяцев, теперь каждый вечер нужно, а это по 300-500 рублей через очередь в полкилометра. Второе лето провожу за ремонтом кузова своего автомобиля, который стал гнить как бумага, до этого даже рыжиков не было. Обувь разваливается на глазах. На одежду попадают эти брызги. К центральным дорогам подходить стало зимой страшно, могут окатить с ног до головы кашей этой». 

Напомним, ранее мы сообщали об отчете представителя подрядчика, убиравшего Петрозаводск, на планерке в мэрии. 

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