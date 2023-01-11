Водитель распылил газовый баллончик в лицо сторожу на парковке в райцентре Карелии и уехал

Конфликт на парковке в Сортавале закончился возбуждением уголовного дела.

В сортавальскую полицию обратился 21-летний сторож с парковки, пострадавший от неизвестного водителя.

Как рассказали в МВД Карелии, молодой человек заметил, что один из водителей поставил свой автомобиль в неположенном месте и попросил его убрать. Тот просьбу проигнорировал, тогда сторож обратился к нему еще раз. Мужчина приоткрыл окно и распылил охраннику в лицо газовый баллончик, после чего уехал. Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Личность подозреваемого была установлена участковым. К преступлению оказался причастен 42-летний житель одного из поселков. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, два дебошира избили мужчину на парковке в Петрозаводске.