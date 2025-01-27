Водитель рассказал подробности смертельного ДТП с велосипедистом под Петрозаводском

В аварии, где погиб велосипедист, водитель потерял управление и вылетел в кювет.

Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП на Суоярвском шоссе, где внедорожник насмерть сбил велосипедиста.

Обвиняемый, водитель внедорожника, по версии следствия, не убедился в безопасности маневра при перестроении на попутную полосу движения.

По словам водителя, он не заметил помехи и в момент перестроения почувствовал удар по автомобилю. Сработали подушки безопасности, загородив ему обзор. Водитель потерял управление, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Очевидцы помогли ему выбраться, и лишь после этого он понял, что произошло.

Обвиняемый признал вину, материально помог родственникам погибшего в организации похорон, принёс соболезнования близким погибшего и выплатил им моральный вред. Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.