Водитель разбился насмерть в ДТП на трассе в Карелии

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В Лоухском районе автомобиль перевернулся из-за переутомления водителя, который скончался от полученных травм, сообщает УГИБДД по Карелии.
ДТП произошло в среду в 10.25 на 963 км федеральной трассы "Кола".
По предварительным данным, 69-летний водитель Chevrolet Lacetti в утомленном состоянии потерял контроль над дорогой. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В аварии пострадала 65-летняя пассажирка, а водитель получил травмы, от которых впоследствии скончался в лечебном учреждении. Оба – жители Московской области.
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