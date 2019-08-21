Водитель разбился насмерть в ДТП на трассе в Карелии

В Лоухском районе автомобиль перевернулся из-за переутомления водителя, который скончался от полученных травм, сообщает УГИБДД по Карелии.

ДТП произошло в среду в 10.25 на 963 км федеральной трассы "Кола".

По предварительным данным, 69-летний водитель Chevrolet Lacetti в утомленном состоянии потерял контроль над дорогой. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В аварии пострадала 65-летняя пассажирка, а водитель получил травмы, от которых впоследствии скончался в лечебном учреждении. Оба – жители Московской области.