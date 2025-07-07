Водитель разбился насмерть после столкновения с фурой в Пряжинском районе

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Водитель легкового автомобиля, въехавший под фуру на трассе в Пряжинском районе, погиб, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

ДТП произошло сегодня в 08:18 в районе деревни Маньги — транспортные средства двигались в попутном направлении, а большегруз следовал по полосе разгона.

— На данный момент производится деблокировка водителя л/а при помощи ГАСИ, — добавили в организации.

Ранее мы писали, что 23-летний водитель автомобиля Сhangan, направляющийся в сторону Санкт-Петербурга, пострадал при столкновении с лосем на трассе в Сегежском районе.