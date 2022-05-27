Водитель рискнул жизнью 8-месячного ребенка на трассе в Карелии

Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности водителя, нарушившего правила безопасности.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Пряжинском районе сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля Skoda, допустившего нарушение правил безопасности. В его автомобиле 8-месячный ребенок находился на руках у матери.

Водителя привлекли к административной ответственности. За подобное нарушение предусмотрен штраф в 3 тысячи рублей.

Согласно статистике ГИБДД, за минувшие 4 месяца в Карелии было зафиксировано более 550 нарушений водителями, не обеспечившими безопасность детей во время движения.

Ранее водитель из другого региона вылетел на встречку на трассе в Карелии.