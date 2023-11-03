Водитель с правами, отпечатанными на принтере, отправится под суд в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции карельской столицы остановили мужчину с поддельными правами.

В правоохранительных органах Питкярантсткого района завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвинили в подделке документов, сообщили в МВД Карелии.



По версии следствия, в августе молодого человека за рулем ВАЗ-2112 остановили сотрудники Госавтоинспекции. Он предъявил полицейскому водительское удостоверение, но у стража порядка возникли сомнения в подлинности документа.



Экспертиза показала, что удостоверение является поддельным: изображения всех реквизитов распечатаны на принтере.

Во время дознания обвиняемый осознал вину и раскаялся в содеянном. Он признался, что поддельное водительское удостоверение на свое имя купил в интернете. Уголовное дело направлено в суд.