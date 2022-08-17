Водитель с травмами сбежал с места ДТП, которое сам устроил в поселке Карелии

В Олонецком районе пьяный юноша ранним утром устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшее воскресенье, 28 августа, в 4.50 на подъезде к деревне Большие Горы Олонецкого района 25-летний водитель с признаками опьянения не справился с управлением автомобиля Volkswagen Polo и совершил съезд с дороги.

В результате аварии пострадали водитель и его 24-летний пассажир. С места ДТП водитель скрылся, о случившемся в полицию не сообщил, но впоследствии был разыскан нарядом ДПС.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.