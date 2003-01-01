Водитель — самая востребованная профессия Карелии

Более 2 тысяч человек нашли работу благодаря службе занятости республики.

Водитель автомобиля возглавил рейтинг самых востребованных профессий в Карелии по количеству вакансий — 315 предложений. На втором месте врач (268 предложений), на третьем — учитель (212 предложений),об этом рассказали в Управлении труда и занятости Республики Карелия.

С начала 2025 года более 2 тысяч человек нашли работу благодаря службе занятости республики. На федеральном портале «Работа России» доступно более 6 тысяч вакансий от карельских работодателей. Служба проводит бесплатное обучение безработных граждан по профессиям, востребованным в регионе.