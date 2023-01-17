Водитель самого известного электрокара пострадал в ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

ДТП с участием автомобиля Tesla произошло 14 февраля в Прионежском районе Карелии.

Во вторник, 14 февраля, в 12.30 на 74 километре трассы «Подъезд к Петрозаводску» произошла дорожная авария.



По предварительной информации ГИБДД Карелии, 49-летний водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу, где врезался в Tesla.



В ДТП травмирован 44-летний водитель электрокара. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в региональной Госавтоинспекции.



