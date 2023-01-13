Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Петрозаводске

Утром 16 января две женщины попали под колеса иномарки на окраине Петрозаводска.

В понедельник, 16 января, в 07.50 у дома №14 по Соломенскому шоссе в Петрозаводске произошло ДТП.



Напротив аэродрома «Пески», на нерегулируемом пешеходном переходе водитель Chevrolet Rezzo сбил двух женщин.