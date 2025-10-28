Водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП в Карелии

МВД Карелии разыскивает водителя, сбившего женщину 1941 года рождения в Медвежьегорском районе.
Авария произошла сегодня, 29 октября, вечером. Как рассказали в МВД Карелии, примерно с 17:43 до 17:57 на трассе Вологда-Медвежьегорск вблизи деревни Лумбуши (629 км.) неустановленный водитель сбил пешехода.
— Пенсионерка 1941 года рождения скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся, — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность виновника ДТП. Всех, кто стал очевидцем дорожного инцидента и проезжал мимо в указанное время, просят сообщать информацию по телефону полиции в Медвежьегорске: +7 (814-34) 5-80-35, или 02, с мобильного — 102.
Ранее ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в районе поселка Матросы.