Водитель сбил опору дорожного знака с названием поселка в Карелии и скрылся

В Карелии ищут водителя, повредившего муниципальное имущество.

В поселке Матросы в Карелии неизвестный водитель сбил одну из опор дорожного знака и уехал, не сообщив об инциденте в полицию. Это произошло 31 октября 2025 года на въезде в поселок со стороны улицы Больничный городок.

Автомобиль наехал на опору знака с названием населенного пункта. Администрация поселения опубликовала фото с места происшествия.

При столкновении автомобиль получил повреждения фары и замятия (деформации, царапины). В нарушении правил дорожного движения, причинив вред муниципальному имуществу, автомобиль покинул место дорожно-транспортного происшествия без вызова сотрудников полиции, — рассказали в местной администрации.

В администрации просят откликнуться очевидцев происшествия или тех, кто увидит автомобиль с такими повреждениями. Позвонить можно по телефонам: 8(81456)36243, 89535426732 или в дежурную часть полиции Пряжинского района: 8 (81456) 32960.