Водитель сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе в Олонце

Водитель фургона не пропустил на «зебре» женщину с малышом.
В Олонце произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Инцидент произошел 29 декабря в 18:00 на 13-м километре автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта».
По предварительной информации, 48-летний водитель грузового фургона на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил женщину, которая везла перед собой на снегокате своего трехлетнего сына. Ребенок упал со снегоката и получил телесные повреждения.
Водитель посчитал, что оформлять ДТП не нужно, и покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.
