Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Сортавале

Автомобилист покинул место аварии, не дождавшись сотрудников ГАИ.
24 декабря в 17:22 возле дома № 11 по улице Бондарева в Сортавале 52-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 68-летнюю женщину-пешехода, сообщили в ГАИ по Карелии.
— При выполнении поворота налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и допустил наезд на женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу, после чего место ДТП покинул, посчитав, что в оформлении ДТП не нуждается, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии пенсионерка получила травмы. Сотрудники дорожной полиции установили виновника происшествия и составили в отношении него два протокола об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.24 («Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и ч. 2 ст. 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).
