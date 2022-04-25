Водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП в Петрозаводске, явился с повинной

Виновник ДТП, на автомобиле сбивший 14-летнюю школьницу в Петрозаводске, сегодня сам пришел в ГИБДД, увидев публикации в СМИ.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Авария произошла 26 апреля в 16.28 на перекрестке улиц Мичуринская и Островского. Водитель при повороте направо не уступил дорогу девочке-пешеходу, школьница получила травмы. Водитель покинул место ДТП и в ГИБДД не сообщил.



Сегодня 68-летний петрозаводчанин сам пришел в Госавтоинспекцию и рассказал об обстоятельствах происшествия. По его словам, после наезда на девочку он остановился, поинтересовался о самочувствии пешехода. Школьница сказала, что «все хорошо» и водитель продолжил движение. На следующий день он увидел в СМИ информацию о поиске водителя и решил приехать в ГИБДД.

В отношении мужчины проводится административное расследование по ч. 2 ст. 12. 27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он является) по результатам которого будет принято процессуальное решение.