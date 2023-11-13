Водитель седана столкнулся со встречным авто на подъезде к Петрозаводску

Водитель не справился с управлением, в итоге его пассажир получил травмы в дорожной аварии.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.



ДТП произошло в понедельник, 13 ноября, в 09.25, на 3 километре автодороги «подъезд к Петрозаводску». Там 35- летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Renault Laguna, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожной аварии 41- летний пассажир Volkswagen Jetta получил травмы, его госпитализировали.

Госавтоинспекторы Петрозаводска призвали водителей выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий.