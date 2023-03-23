Водитель-шизофреник в Карелии прокатил полицейского на капоте авто

В Костомукше суд отобрал водительские права у водителя, страдающего психическим расстройством, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши установила, что 44-летний местный житель в июле 2022 года, управляя автомобилем на территории города, был остановлен сотрудниками полиции в связи с подозрением на наличие алкогольного опьянения. На законное требование выключить двигатель и выйти из автомобиля водитель надлежащим образом не отреагировал, предпринял попытку скрыться, протащив сотрудника полиции, пытавшегося его остановить, на кузове машины не менее 40 метров.

По данному факту в отношении водителя следственными органами было возбуждено уголовное дело. При этом было выявлено, что мужчина страдает шизофренией, что в соответствии с требованиями действующего законодательства является противопоказанием к управлению автомобилем.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд отправил нарушителя на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, вплоть до его выздоровления.

Поскольку, несмотря на психиатрический диагноз, водитель имел удостоверение на право управления автотранспортными средствами со сроком действия до 2025 года, прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении указанного права.

Ответчик в суде оспаривал данный диагноз, в связи с чем судом была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила наличие психического расстройства в форме параноидной шизофрении.

По итогам разбирательства суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, право на управление транспортными средствами прекращено, что является основанием для изъятия водительского удостоверения у ответчика.