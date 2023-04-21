Водитель скутера без прав в Карелии рискует потерять 15 тысяч рублей

В Прионежском районе за вождение без «корочки» задержали 36-летнего скутериста.

В Прионежском районе дорожные инспекторы остановили 36-летнего мужчину на скутере без водительских прав, сообщили в полиции Прионежского района 5 июля.

Транспорт переместили на штраф стоянку. В отношении водителя составили административные акты, за нарушение ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей садиться за руль только после обучения в автошколе и получения водительского удостоверения.