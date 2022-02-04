Водитель снегохода в Карелии забыл и про шлем, и про регистрацию транспорта

За минувшие выходные автоинспекторы Карелии пресекли более 400 нарушений ПДД.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, за минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции в республике остановили 44 водителя, превысившего скорость, семерых водителей, выехавших на «встречку», 12 пьяных за рулем и 8, нарушивших правила перевозки детей.

Кроме того, 55 пешеходов нарушили ПДД, 6 из них шли вне населенного пункта в темное время без световозвращателей.

В поселке Повенец Медвежьегорского района 42-летний мужчина управлял снегоходом «Тайга Варяг», нарушив правила применения мотошлема. Сам снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке. А в Пряжинском районе, двигаясь по федеральной автодороге «Кола», водитель из Санкт-Петербурга проехал на красный сигнал светофора.

Всем нарушителям предстоит понести наказание в рамках действующего законодательства.