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Водитель снегоуборочной техники спас кроссовер от лобового столкновения (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:25, 08 Января 2021
фото: "Сампо.ру".
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Появились подробности, произошедшего 6 января, ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля в центре Петрозаводска.

Обстоятельства аварии выяснились, благодаря записи с камеры видеонаблюдения компании "Само.ру".

Кроссовер двигался вниз по проспекту Ленина. Справа с улицы Энгельса выехал легковой автомобиль и протаранил кроссовер.

В результате, первый автомобиль отбросило на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался снегоуборочный грузовик.

Водитель грузовика успел затормозить за несколько мгновений до аварии, и это спасло кроссовер от второго столкновения.

 

 

 

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