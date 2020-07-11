890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель снес дорожное ограждение ночью в Петрозаводске 1
Сегодня 09:30
Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией
Сегодня 09:10
Мошенник притворился секретным военным и обманул жителя Петрозаводска 1
11.07.2020 15:43
Cвой 70-летний юбилей сегодня отмечает генеральный директор компании "КСМ" Николай Макаров 2
Сегодня 10:17
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов 7
11.07.2020 12:48
"Они же меня ждут, и я не могу не прийти" 1
11.07.2020 13:30

Водитель снес дорожное ограждение ночью в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:30, 12 Июля 2020
фото: ГИБДД Карелии
Загрузка...

Водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение в Петрозаводске на набережной Варкауса.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 11 июля в 00:01 в районе дома №7 по наб. Варкауса в Петрозаводске, 38-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet klan, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дорожное ограждение).

На месте происшествия водителю была оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации он отказался, лечение назначено не было. После ДТП мужчина самостоятельно обратилась в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили изменить водительские штрафы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Еремкинъ
2020-07-12 11:10:39
А день недели не напутали? Я там как-раз в ночь на субботу проезжал и видел ГИБДД машину, увозимый на эвакуаторе автомобиль и мужчину в лёгком шоке и с перевязанной головой на обочине.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

10.07.2020 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 5
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

09.07.2020 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»