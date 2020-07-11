Водитель снес дорожное ограждение ночью в Петрозаводске

Водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение в Петрозаводске на набережной Варкауса.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 11 июля в 00:01 в районе дома №7 по наб. Варкауса в Петрозаводске, 38-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet klan, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дорожное ограждение).

На месте происшествия водителю была оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации он отказался, лечение назначено не было. После ДТП мужчина самостоятельно обратилась в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили изменить водительские штрафы.