890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Минздраве рассказали о второй волне коронавируса 1
12.07.2020 21:40
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов порыбачил в Карелии (ФОТО) 1
Сегодня 06:40
Девушка скончалась на собственной свадьбе во время банкета 1
12.07.2020 19:40
Сегодня утром в Карелии погибла 1,5-годовалая девочка 4
Сегодня 14:16
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Сегодня 09:20
Жителям Карелии предлагают поехать в Чечню и зарабатывать от 40 тысяч руб. в месяц 9
12.07.2020 16:41

Водитель "спецмашины" в Петрозаводске ответил за понты

Новости. Общество
15:58, 13 Июля 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

Попавшему в ДТП водителю автомобиля с надписью "Отдел по борьбе с понтами" грозит аннулирование регистрации.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня в ходе надзора за дорожным движением автоинспекторы остановили автомобиль Chevrolet. 20-летний водитель управлял машиной с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (колеса с различным рисунком протектора на одной оси, незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля), государственный регистрационный знак не соответствовал ГОСТу.

В отношении водителя вынесены постановления об административных правонарушениях, выдано 3 требования о прекращении противоправных действий.

По факту незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства информация для принятия решения об аннулировании регистрации будет направлена в МРЭО ГИБДД.

При аннулировании регистрации, собственнику придется заново проходить процедуру постановки автомобиля на учет с оплатой государственной пошлины за присвоение ГРЗ, со сверкой номерных агрегатов. Только после этого водитель сможет сесть за руль своего автомобиля.

Напомним, машина с надписью "Отдел по борьбе с понтами" и гербом РФ на борту на днях стала участником ДТП на улице Чапаева.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-13 16:13:23
Отдел по борьбе с сопляками оказался круче.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 3
Сегодня 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»