Водитель "спецмашины" в Петрозаводске ответил за понты

Попавшему в ДТП водителю автомобиля с надписью "Отдел по борьбе с понтами" грозит аннулирование регистрации.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня в ходе надзора за дорожным движением автоинспекторы остановили автомобиль Chevrolet. 20-летний водитель управлял машиной с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (колеса с различным рисунком протектора на одной оси, незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля), государственный регистрационный знак не соответствовал ГОСТу.

В отношении водителя вынесены постановления об административных правонарушениях, выдано 3 требования о прекращении противоправных действий.

По факту незаконного внесения изменений в конструкцию транспортного средства информация для принятия решения об аннулировании регистрации будет направлена в МРЭО ГИБДД.

При аннулировании регистрации, собственнику придется заново проходить процедуру постановки автомобиля на учет с оплатой государственной пошлины за присвоение ГРЗ, со сверкой номерных агрегатов. Только после этого водитель сможет сесть за руль своего автомобиля.

Напомним, машина с надписью "Отдел по борьбе с понтами" и гербом РФ на борту на днях стала участником ДТП на улице Чапаева.