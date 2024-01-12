Водитель спровоцировал ДТП в Петрозаводске и скрылся с места аварии

Авария произошла рано утром в воскресенье, 14 января.
О дорожной аварии рассказали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
ДТП произошло в воскресенье, 14 января, в 7.53 на перекрёстке улиц Ключевая и Репникова.
«Виновник ДТП — водитель, предположительно, ВАЗ-21150 тёмного оттенка с разбитой правой фарой — скрылся по Судостроительной в сторону Сайнаволока, разыскивается», — сообщили пользователи паблика.
Судя по видео, водитель совершал поворот налево и не пропустил автомобиль, движущийся в прямом направлении. В результате автомобили столкнулись. Сразу после столкновения спровоцировавший ДТП автомобиль уехал в выбранном направлении.
Ранее мы сообщали об участнице страшного ДТП, которая не доехала до больницы.
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