Водитель спровоцировал ДТП в Петрозаводске и скрылся с места аварии

фото: Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

Авария произошла рано утром в воскресенье, 14 января.

О дорожной аварии рассказали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло в воскресенье, 14 января, в 7.53 на перекрёстке улиц Ключевая и Репникова.

«Виновник ДТП — водитель, предположительно, ВАЗ-21150 тёмного оттенка с разбитой правой фарой — скрылся по Судостроительной в сторону Сайнаволока, разыскивается», — сообщили пользователи паблика.

Судя по видео, водитель совершал поворот налево и не пропустил автомобиль, движущийся в прямом направлении. В результате автомобили столкнулись. Сразу после столкновения спровоцировавший ДТП автомобиль уехал в выбранном направлении.

Ранее мы сообщали об участнице страшного ДТП, которая не доехала до больницы.