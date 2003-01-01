Водитель троллейбуса представит Карелию на всероссийском конкурсе

На конкурсе в номинации «Второй старт» шесть жителей Карелии боролись за право представлять республику в финале.

Елена Пинчук - победительница регионального этапа конкурса «Второй старт – 2025» и водитель троллейбуса предприятия «Городской транспорт» - представит Карелию на федеральном этапе. Конкурс проводится среди людей, прошедших переобучение новой профессии через службу занятости. Известно, что итоговый этап пройдет в Самаре с 3 по 4 октября. Среди лучших страны будет разыгран призовой фонд в 1 млн рублей.

В Управлении труда и занятости Карелии рассказали, что на сегодняшний день проходит народное голосование в поддержку конкурсантов до 29 сентября.

— Всех жителей Карелии приглашают поддержать лучшего водителя троллейбуса. Проголосовать за видеоролик можно, перейдя по ссылке и отдав свой голос за Елену Пинчук, — сообщили в управлении.

На сегодняшний день победительница готовится к следующему этапу и выполняет задания.

— В рамках финала участникам предстоит провести «Урок профессии» для школьников и продемонстрировать свои знания по охране труда. В качестве активных зрителей в режиме онлайн с правом голоса присоединятся школьники из школы № 55 Петрозаводска, — добавили в Управлении.

Ранее на конкурсе в номинации «Второй старт» шесть жителей Карелии боролись за право представлять республику в финале. Среди них – водители троллейбуса, швеи, повара, которые прошли профессиональное обучение через службу занятости.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках нацпроекта «Кадры». Организаторы конкурса – Минтруд России, Управление труда и занятости Карелии, Минпромторг республики.