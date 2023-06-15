Водитель троллейбуса в Петрозаводске помог вернуть трехлетнего ребенка в семью

В неприятном инциденте в электротранспорте помогли разобраться сотрудники троллейбусного управления Петрозаводска.

В паблике «ПМУП «Городской транспорт» сообщается о том, что 15 июня, в 14.10, в троллейбусе №6 на остановке «площадь Кирова» пассажиры сообщили водителю о том, что в салоне едет ребенок без сопровождения родителей.



Водитель сообщил об этом диспетчеру, который передал информацию в полицию. Полицейские разыскали мать трехлетнего мальчика и передали ей ребенка.