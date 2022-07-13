Водитель-турист назвал опасным «квестом» путешествие по дорогам Карелии

Поведение водителей и пешеходов на дорогах Карелии шокировало туриста, приехавшего из-за пределов республики.

Он поделился впечатлениями от поездки в Карелию на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

«Очень боялись, но все обошлось. Вчера я вернулся домой живой и здоровый. Машина тоже целая. Но это было не просто… Ездить у вас это квест. Спасибо всем, кто не въехал в нас. Спасибо пешеходам, которые не ломанулись внезапно перед нашими машинами», — написал автор поста.

По его словам, он не передумал путешествовать по Карелии, и обратился с пожеланиями к участникам движения: «Берегите себя, перестаньте быть нервными, ездите аккуратнее».