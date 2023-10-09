Водитель удивил спасателей, отправив свой пикап в болото на юге Карелии

Сортавальские спасатели вытаскивали внедорожник из водоема у федеральной трассы.

В понедельник, 9 октября, в 14.25 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о том, что на отрезке федеральной трассы А-121 с 254 по 255 километр произошло ДТП.



Прибывшие на место пожарные обнаружили в местном водоеме пикап белого цвета. Водитель на месте отсутствовал.



Машина двигалась со стороны поселка Хаапалампи в сторону Сортавалы. Водитель не пострадал, по предварительным данным сортавальских спасателей мужчина был трезв.











