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Водитель, уходя от столкновения, протаранил ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:35, 13 Января 2021
фото: © кадр из видео
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Авария произошла на пересечении улиц Красноармейская и Горького.

Два автомобиля не поделили перекресток 12 января. По сообщению ДТП ПТЗ, легковой автомобиль двигался по улице Красноармейская со стороны центра. Объезжая выехавшую на перекрёсток для завершения маневра "легковушку", водитель не справился с управлением и вылетел вправо за пределы дорожного полотна. Он снес ограждение.


© Александр Глушанок/паблик Вконтакте ДТП Петрозаводска и Карелии

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Ранее в Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля.

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Комментарии

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asusls
2021-01-13 13:14:35
Куда летел? Головой бы подумал своей, что слева машина почти остановилась, прикрыв за собой видимость......
zanoza
2021-01-13 12:57:51
Не все заборы крепкие, однако.
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