Водитель, уходя от столкновения, протаранил ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении улиц Красноармейская и Горького.

Два автомобиля не поделили перекресток 12 января. По сообщению ДТП ПТЗ, легковой автомобиль двигался по улице Красноармейская со стороны центра. Объезжая выехавшую на перекрёсток для завершения маневра "легковушку", водитель не справился с управлением и вылетел вправо за пределы дорожного полотна. Он снес ограждение.



© Александр Глушанок/паблик Вконтакте ДТП Петрозаводска и Карелии

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Ранее в Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля.