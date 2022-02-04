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Водитель уронил фуру в кювет на дороге в Карелии и сам пострадал в ДТП

Новости. Происшествия
10:29, 08 Февраля 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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В Сегежском районе фура упала в кювет, пострадал молодой водитель грузовика, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 7 февраля, в 11.50 в Сегежском районе, на 26 км региональной автодороги «Кола, 748 км. - Сегежа» произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением и упал в кювет.

В результате ДТП травмы получил водитель грузового автомобиля. Обстоятельства выясняются.

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