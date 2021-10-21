Водитель устроил ДТП на «встречке» на трассе в Карелии, есть пострадавшие

Авария произошла на федеральной трассе «Кола» в Медвежьегорском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 20 октября, В 20:50 на 638 км + 200 м на федеральной автодороге «Кола» 61-летний водитель автомобиля Lada Granta выбрал небезопасную скорость движения и допустил занос машины. В результате он столкнулся с встречным автомобилем Renault.

В результате ДТП травмы получила 36-летняя пассажирка иномарки, ей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, двоим водителям и ребенку потребовалась медпомощь после ДТП на скользкой дороге в Петрозаводске.