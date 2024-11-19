Водитель устроил «выкрутасы» на заснеженной дороге в оживленном районе Петрозаводска

Местные жители в шоке от маневров горожанина.

Водитель за рулем легковушки крутился на дороге, угрожая безопасности других участников движения на Комсомольском проспекте в микрорайоне Кукковка. Видео опубликовали в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

«Как на Комсомольском проспекте водители радуются первому снегу. И он не один на дороге, машины активно едут пропуская и опасаясь его выкрутасов», — рассказали очевидцы.

Любителей опасного дрифтинга замечали в Петрозаводске и у популярного гипермаркета. Горожане отметили в комментариях, что сегодня сотрудники ГАИ держурили у крупного гипермаркета на Древлянке и поэтому там предпочитающих покрутиться на дороге не было.