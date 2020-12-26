Водитель, устроивший лобовое столкновение в Петрозаводске, был пьян и никогда не получал прав (ФОТО, ВИДЕО)

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП на перекрестке проспекта А.Невского и улицы «Правды», где произошло лобовое столкновение.

Напомним, накануне вечером, в 19.53 автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Александра Невского, совершая правый поворот на улицу "Правды". Судя по записи с видеокамер, машина выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. При совершении правого поворота Skoda Fabia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с подъезжающим к перекрёстку по улице "Правды" другим легковым автомобилем.

Как рассказали порталу ДТП Петрозаводска и Карелии в Госавтоинспекции города, водитель Skoda Fabia находился в состоянии опьянения и никогда не получал водительское удостоверение.

Первым на месте происшествия оказался патруль Патрульно-постовой службы, который вызвал наряд ГИБДД. Было оформлено ДТП, люди не пострадали.

Водитель, 1989 года рождения, был освидетельствован на месте, опьянение подтверждено. Выяснилось, что нарушитель никогда не получал водительское удостоверение.

Был составлен протокол по ст.12.8.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, - прим ред.).

Водитель задержан до суда. Транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.