Водитель в Карелии может лишиться прав после незначительного ДТП

Автомобилист по незнанию совершил серьезную ошибку.

В Карелии водитель Ford Focus попал в аварию, которую посчитал незначительной. Мужчина не сообщил в полицию о ДТП, и теперь ему грозит лишение прав. Об этом сообщили в ГАИ.

Инцидент произошел 9 июня на 158 км дороги Костомукша-Юшкозеро. При прохождении поворота автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В машине находились 45-летний водитель и двое несовершеннолетних пассажиров. Все получили травмы, но обошлось без серьезных последствий, поэтому полицию решили не вызывать. Пострадавшие уехали с места аварии на попутке и позже обратились в больницу.

Однако водитель не сообщил о ДТП в полицию, хотя по закону был обязан это сделать. Полиция нашла водителя и машину. Теперь ему грозит административная ответственность — вплоть до лишения прав на полтора года за оставление места аварии.