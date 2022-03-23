Водитель в Карелии, обвиненный в превышении скорости, в суде доказал неправоту ГИБДД

Пудожский суд отменил постановление сотрудника ДПС, сообщили на сайте судебной инстанции.

Сотрудник ДПС Пудожского района остановил и оштрафовал на автодороге «Вологда-Медвежьегорск» водителя за превышение скорости. На участке дороги разрешено было двигаться со скоростью 60 кмчас, тогда как автомобиль двигался со скоростью 97 кмчас.

Однако водитель обратился в суд, оспорив постановление. Он указал, что после дорожного знака, ограничивающего скорость, он пересек два перекрестка неравнозначных дорог, прекращающих действие знака. Сотрудники ДПС остановили его уже после пересечения этих перекрестков.

Суд проверил все обстоятельства инцидента и пришел к выводу, что водитель был прав. В результате оспариваемое постановление было отменено, а производство по делу остановлено за отсутствием состава нарушения.