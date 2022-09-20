Водитель в Карелии оплатил сразу 20 штрафов ГИБДД, чтобы его не разыскивали приставы

В Костомукше местный житель накопил 16 тысяч рублей по штрафам ГИБДД и не оплачивал их, пока к нему не пришли приставы, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов Костомукши находилось 20 исполнительных производств о взыскании с местного жителя административных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 16 тысяч рублей.

Должник в телефонном разговоре сообщил приставу, что в Костомукше не проживает, но ему было разъяснено, что это обстоятельство не может быть препятствием для исполнения решения суда и в случае отсутствия оплаты по истечении срока, предусмотренного для добровольного исполнения, он сам и его транспортное средство будут объявлены в розыск.

Не желая наступления негативных последствий, должник погасил задолженность в полном объеме в 5-дневный срок.