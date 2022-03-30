Водитель в Карелии полгода жил за счет попутчицы, которую нашел по объявлению

В Костомукше водитель предложил женщине услуги такси, в результате полгода выманивал у нее деньги и так никуда и не отвез, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 56-летняя горожанка. Она пояснила, что попалась на уловки мошенника и перевела ему 410 тысяч рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Карелии установили 30-летнего подозреваемого — жителя Кеми. По версии полиции он выманивал деньги у потерпевшей на протяжении полугода.

Мужчина поместил объявление на сервисе поиска попутчиков. На него откликнулась заявительница. Тогда он попросил предоплату — 50%. Женщина перевела средства на его счёт. Позднее он потребовал оплатить вторую половину, так как якобы собирался заправить автомобиль. После получения средств, длительное время не выходил на связь.

А потом вновь появился. Он извинился, что поездка сорвалась, и сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Просил помощи. Вновь материальной — на оплату штрафа, покупку запчастей и на билет чтобы доехать на поезде до дома. Все средства обещал вернуть при личной встрече. Но снова пропал со связи.

В следующий раз кемлянин сообщил, что умерли все его близкие родственники и он остался сиротой, просил перевести деньги на организацию похорон. Также использовал отговорки, что необходимо платить кредиты, ипотеку, потому что его счета заблокированы. Только тогда костомукшанка поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.

В ходе проверки полицейскими установлено, что ни одна из рассказанных подозреваемым историй не соответствовала действительности. Уголовное дело возбуждено о мошенничестве, совершённом в крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.