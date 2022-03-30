890x80
Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам
10.04.2022 18:00
«Ласточка» из Петрозаводска в Санкт-Петербург застряла на перегоне Ладва – Токари на 4 часа
10.04.2022 21:08

Водитель в Карелии полгода жил за счет попутчицы, которую нашел по объявлению

Новости. Криминал
15:46, 11 Апреля 2022
фото: © Анастасия Осипова

Новости партнеров

В Костомукше водитель предложил женщине услуги такси, в результате полгода выманивал у нее деньги и так никуда и не отвез, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратилась 56-летняя горожанка. Она пояснила, что попалась на уловки мошенника и перевела ему 410 тысяч рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Карелии установили 30-летнего подозреваемого — жителя Кеми. По версии полиции он выманивал деньги у потерпевшей на протяжении полугода.

Мужчина поместил объявление на сервисе поиска попутчиков. На него откликнулась заявительница. Тогда он попросил предоплату — 50%. Женщина перевела средства на его счёт. Позднее он потребовал оплатить вторую половину, так как якобы собирался заправить автомобиль. После получения средств, длительное время не выходил на связь.

А потом вновь появился. Он извинился, что поездка сорвалась, и сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Просил помощи. Вновь материальной — на оплату штрафа, покупку запчастей и на билет чтобы доехать на поезде до дома. Все средства обещал вернуть при личной встрече. Но снова пропал со связи.

В следующий раз кемлянин сообщил, что умерли все его близкие родственники и он остался сиротой, просил перевести деньги на организацию похорон. Также использовал отговорки, что необходимо платить кредиты, ипотеку, потому что его счета заблокированы. Только тогда костомукшанка поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.

В ходе проверки полицейскими установлено, что ни одна из рассказанных подозреваемым историй не соответствовала действительности. Уголовное дело возбуждено о мошенничестве, совершённом в крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
05.04.2022, 19:06
Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
06.04.2022, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)
09.04.2022, 10:15
В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль
06.04.2022, 16:16
Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ

Аналитика

Сегодня 11:38
Политкухня
«Нарушения имели место»
Прионежский районный суд Карелии признал нарушения избирательного законодательства на выборах главы Деревянского сельского поселения, но отменять их результаты не стал.
«Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе»
08.04.2022 10:29
В Карелии планируют призвать в армию более тысячи человек
06.04.2022 14:40
«Пока никаких катастроф на рынке труда не наблюдается»
05.04.2022 15:12
Евгений Ульянов: «Госплан, регулирование цен, национализация, отмена пенсионной реформы — все это нужно делать незамедлительно»
05.04.2022 10:02
Вся аналитика

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.