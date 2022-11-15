Водитель в Карелии получил штраф за двух не пристегнутых детей в салоне

Инспекторы ДПС в Олонецком районе Карелии привлекли к административной ответственности водителя за нарушение правил перевозки детей.
Об этом сообщили в ГИБДД республики.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль LADA Priora и обнаружили там пассажиров 7-ми и 10-лет. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Водителю-нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 3 тыс. рублей.
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