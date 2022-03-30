Водитель в Карелии рискнул жизнью младенца и получил штраф

В Олонецком районе оштрафован водитель, который перевозил 11-месячного ребенка не пристегнутым, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД Карелии зафиксировали нарушение на трассе в Олонецком районе. Водитель перевозил 11-месячного ребёнка нарушениями ПДД: маленький пассажир находился в автомобиле без специального удерживающего устройства.

За нарушение правил перевозки детей автолюбителям предстоит оплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей.

ГосавтоинспекцияКарелии напоминает, что детское удерживающее устройство, подобранное по росту и весу ребенка, правильно установленное в автомобиле, снижает тяжесть последствий в случае ДТП. По правилам детское автокресло необходимо использовать с самого рождения ребёнка до 7 лет.