Водитель в Карелии рискнул жизнью младенца и получил штраф

В Олонецком районе оштрафован водитель, который перевозил 11-месячного ребенка не пристегнутым, сообщили в ГИБДД Карелии.
Инспекторы ГИБДД Карелии зафиксировали нарушение на трассе в Олонецком районе. Водитель перевозил 11-месячного ребёнка нарушениями ПДД: маленький пассажир находился в автомобиле без специального удерживающего устройства.
За нарушение правил перевозки детей автолюбителям предстоит оплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей.
ГосавтоинспекцияКарелии напоминает, что детское удерживающее устройство, подобранное по росту и весу ребенка, правильно установленное в автомобиле, снижает тяжесть последствий в случае ДТП. По правилам детское автокресло необходимо использовать с самого рождения ребёнка до 7 лет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание