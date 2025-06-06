Водитель в карельском поселке врезался в деревянный забор

ДТП произошло накануне, 14 июня, вечером в пос. Летнереченский Беломорского округа.

Водитель не справился с управлением и въехал в деревянный забор.

Предположительно водитель был нетрезв, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

«Медицинская помощь ему не потребовалась», — говорится в сообщении.

Спасателей привлекли, чтобы вытащить и отключить автомобиль.