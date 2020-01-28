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Водитель в наркотическом опьянении возил пассажиров по Петрозаводску

Новости. Общество
17:02, 28 Января 2020
фото: © Сайт "МВД Медиа"/ Оперативная съемка
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Инцидент произошел 21 января, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во время рейда "Безопасный автобус" в Петрозаводске сотрудниками ДПС был остановлен автобус с пассажирами, двигающийся по установленному маршруту.

Инспекторы обратили внимание на несколько странное поведение 25-летнего водителя. Мужчину направили на освидетельствование, которое показало, что тот находится в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Был составлен протокол об административном правонарушении. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на полтора года.

В отношении транспортной компании также возбуждено дело.

Ранее пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей.

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Комментарии

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тетка
2020-01-28 17:59:21
К разбитым ледяным дорогам и раздолбанным тесным, грязным маршруткам еще и наркоши за рулем. А петросовет все про безопасный Петрозаводск талдычит, о комфорте я уже молчу.
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