Водитель в наркотическом опьянении возил пассажиров по Петрозаводску

Инцидент произошел 21 января, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во время рейда "Безопасный автобус" в Петрозаводске сотрудниками ДПС был остановлен автобус с пассажирами, двигающийся по установленному маршруту.



Инспекторы обратили внимание на несколько странное поведение 25-летнего водителя. Мужчину направили на освидетельствование, которое показало, что тот находится в состоянии наркотического опьянения, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Был составлен протокол об административном правонарушении. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на полтора года.

В отношении транспортной компании также возбуждено дело.

Ранее пьяный водитель в Петрозаводске пытался откупиться от сотрудников ГИБДД пятью тысячами рублей.