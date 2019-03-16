Водитель в Петрозаводске бьет тревогу из-за несовершеннолетних зацеперов

На ж/д мосту в Петрозаводске заметили детей, которые пытаются зацепиться за поезд.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель разместил фото, на котором запечатлел, как дети бегают по ж/д мосту, расположенном над перекресток Калинина-Ключевское/ Правды-Лыжная, и пытаются зацепиться за поезд.

Обеспокоенный водитель спрашивает: родители, а вы знаете, где ваш ребёнок сейчас?