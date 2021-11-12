890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
«Кусочек Шотландии» остался в архитектуре Петрозаводска после знаменитого «варяга» 6
12.12.2021 14:45
Условия начисления надбавок к пенсии изменятся с 1 января для некоторых категорий пенсионеров 4
12.12.2021 20:40
Подсчитано число работников в Карелии, за которых заплатят «коронавирусные» деньги 10
12.12.2021 14:56
Жилой дом загорелся в райцентре Карелии 12
12.12.2021 14:22

Водитель в Петрозаводске на время стал пешеходом и прошел квест: найди тротуар под снегом (ФОТО)

Новости. Общество
10:32, 13 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Новости партнеров

В Петрозаводске водитель побывал пешеходом и рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются пешеходы из-за плохой уборки города.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликован пост водителя, на время ставшего пешеходом.

"Побывал сегодня утром в роли пешехода: прогулялся от К-Моторс до ТЦ Весна на ул. Чапаева. Жалко тех, кто ежедневно проходит этот квест: добирается до работы, школы, садика пешком. Тротуары практически отсутствуют на периферийных улицах. Нет, они есть, но под сугробами, которые нагребла коммунальная техника", - отметил автомобилист.

По его мнению, снег из города не вывозят, а распределяют, оформляя в пирамиды. "Некоторые дороги ни разу не чищены, а укатаны автовладельцами", - высказал предположение петрозаводчанин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Местечковый блогер
2021-12-13 11:25:25
Это калапс ? Диванные войска приведены в боевую готовность ?
Горожанин
2021-12-13 11:05:27
А что, на газонах нельзя складировать? Почему на тротуары пихают?
Эндшпиль
2021-12-13 10:49:23
Мафия!
Эндшпиль
2021-12-13 10:49:12
1, 5 лярда уплочены "рога и копыта" только вдумайтесь! 1, 5 лярда и такой бардак! Где посадки? Где тротуары очищенные от снега, вдоль дорог кучи снега, весной все в Онего стечет, экологичненько будет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:29
Ни детского сада, ни памятника
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

10.12.2021 15:57
Обществоведение
«В этом доме сохранился отпечаток Гаскойна» 7
Реставраторы обнаружили в старейшем памятнике деревянной архитектуры Петрозаводска следы уникальных строительных технологий XVIII столетия.
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 3
10.12.2021 10:05
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 29
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 21
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 21
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»