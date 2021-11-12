Водитель в Петрозаводске на время стал пешеходом и прошел квест: найди тротуар под снегом (ФОТО)

В Петрозаводске водитель побывал пешеходом и рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются пешеходы из-за плохой уборки города.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликован пост водителя, на время ставшего пешеходом.

"Побывал сегодня утром в роли пешехода: прогулялся от К-Моторс до ТЦ Весна на ул. Чапаева. Жалко тех, кто ежедневно проходит этот квест: добирается до работы, школы, садика пешком. Тротуары практически отсутствуют на периферийных улицах. Нет, они есть, но под сугробами, которые нагребла коммунальная техника", - отметил автомобилист.

По его мнению, снег из города не вывозят, а распределяют, оформляя в пирамиды. "Некоторые дороги ни разу не чищены, а укатаны автовладельцами", - высказал предположение петрозаводчанин.