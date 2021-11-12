Водитель в Петрозаводске рассказал, как догнал пьяную автоледи и после драки сдал ее ГИБДД (ВИДЕО)

Проехавший на красный сигнал светофора автомобиль в Петрозаводске догнали другие водители, что привело к потасовке.

Об этом рассказал один из участников конфликта в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, 8 декабря в 22:38 кроссовер проехал на красный сигнал светофора через перекресток улиц Красноармейская и Горького, едва не совершим столкновение с двумя другими автомобилям. Автор сообщения и водитель второго автомобиля догнали нарушителя.

«За рулём была дама, она пыталась уехать чтобы не разговаривать с нами, у неё это не получилось, была подпёрта машинами в дальнейшем у нас завязалась потасовка с её компаний.

Мимо проезжали ДПС, спросили что случилось. Мы со вторым водителем рассказали, что дама проехала на красный, и чуть не зацепила нас, а так же что с ней выпившая компания, и попросили чтобы проверили водителя. И, как позже оказалось, водитель кроссовера — дама тоже была выпившая», — рассказал участник.

Он разместил видеозапись с уличной камеры компании «Ститилинк», на которой, по его словам, зафиксирован момент нарушения.