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Водитель в Петрозаводске рассказал, как догнал пьяную автоледи и после драки сдал ее ГИБДД (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:07, 09 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Проехавший на красный сигнал светофора автомобиль в Петрозаводске догнали другие водители, что привело к потасовке.

Об этом рассказал один из участников конфликта в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По его словам, 8 декабря в 22:38 кроссовер проехал на красный сигнал светофора через перекресток улиц Красноармейская и Горького, едва не совершим столкновение с двумя другими автомобилям. Автор сообщения и водитель второго автомобиля догнали нарушителя.

«За рулём была дама, она пыталась уехать чтобы не разговаривать с нами, у неё это не получилось, была подпёрта машинами в дальнейшем у нас завязалась потасовка с её компаний.
Мимо проезжали ДПС, спросили что случилось. Мы со вторым водителем рассказали, что дама проехала на красный, и чуть не зацепила нас, а так же что с ней выпившая компания, и попросили чтобы проверили водителя. И, как позже оказалось, водитель кроссовера — дама тоже была выпившая», — рассказал участник.

Он разместил видеозапись с уличной камеры  компании «Ститилинк», на которой, по его словам, зафиксирован момент нарушения.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-12-09 10:40:41
Молодцы , а охреневшая баба нет )))) :)
Новый друг
2021-12-09 10:30:21
Это нехватка секса у женщины,не иначе....
Изя
2021-12-09 10:41:12
Новый друг, а может переизбыток )))
Generalus87
2021-12-09 10:07:47
Респект
0ff
2021-12-09 09:44:38
Самоуправство
Гость
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