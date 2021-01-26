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Водитель в Петрозаводске сбил ребенка и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:00, 27 Января 2021
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ГИБДД Петрозаводска просит помочь найти водителя, который скрылся с места ДТП.

В минувшую пятницу, 22 января, в 11.58 на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка, выбежавшего на дорогу под запрещающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 12-летний ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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