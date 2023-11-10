Водитель в Сегежском районе отправил свою пассажирку в больницу, оказавшись в кювете

Днем 11 ноября на федеральной автодороге «Кола» произошло ДТП.
В минувшую субботу, 11 ноября, в 16.20, в Сегежском районе на федеральной автодороге «Кола» произошло ДТП.
По предварительной информации ГИБДД Карелии, 47-летний водитель Ford Explorer ехал в направлении Мурманска, но не учел дорожные и погодные условия.
В результате автомобиль оказался в кювете. Травмы получила 48-летняя пассажирка, женщину госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.
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