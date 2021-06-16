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Водитель ВАЗа проехал всю Карелию без прав и расстался с машиной

Новости. Происшествия
10:37, 17 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Житель Сегежи, не имея прав, поехал через всю республику и попался инспекторам ГИБДД возле Петрозаводска, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС остановили в Прионежском районе на Федеральной трассе «Кола» 35-летнего водителя автомобиля «ВАЗ». Житель Сегежи управлял машиной, не имея прав.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль без прав.

 

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