Водитель ВАЗа проехал всю Карелию без прав и расстался с машиной

Житель Сегежи, не имея прав, поехал через всю республику и попался инспекторам ГИБДД возле Петрозаводска, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС остановили в Прионежском районе на Федеральной трассе «Кола» 35-летнего водителя автомобиля «ВАЗ». Житель Сегежи управлял машиной, не имея прав.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль без прав.